"В связи с пандемией коронавируса попасть на Кипр сейчас очень сложно. Поэтому я в Риге – на 2-недельном карантине. Живу на бывшей базе Сконто, смотрю футбол, в том числе записи матчей и тренировок Пафоса. Первую тренировку в новом клубе должен провести на следующей неделе.

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У меня было желание немного отдохнуть. Хотелось попасть в проект с перспективой роста – как в Днепре-1, а не бросаться на первое же предложение. Но буквально на следующий день после матча с Мариуполем и моей отставки со мной связались руководители Пафоса. Владельцы клуба достаточно давно следили за моей работой, а несколько лет назад даже приглашали возглавить Ригу – еще до того, как там появился Скрипник. Но я должен был выполнить свои обязательства перед Андреем Русолом и Днепром-1.

Руководителей Пафоса интересует не только результат, но и качество игры. В команде есть определенная специфика: в коллективе игроки 19 национальностей, среди которых и украинцы – Рудько и Кузык. Надо сделать большой объем психологической работы с коллективом. Думаю, в первое время моего английского должно хватить для этого", – цитирует Дмитрия Михайленко ТаТоТаке.

Напомним, специалист возглавил СК Днепр-1 в 2017 году и вывел клуб из Второй лиги в элиту украинского футбола. Под его руководством команда провела 110 матчей, в которых одержала 70 побед, 13 поединков завершила вничью и в 27 уступила. После поражения от Мариуполя в родных стенах (1:2), Михайленко подал в отставку. На его место пришел Игор Йовичевич.

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