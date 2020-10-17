Главные новости футбола 14 октября: Украина поднялась в рейтинге ФИФА, Лунин имеет шанс сыграть в ближайшем матче Реала
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 16 октября.
Украина
Подопечные Шевченко смогли подняться в рейтинге ФИФА. Футбол 24 подготовил для вас основные выводы, которые можно сделать после последних матчей сборной Украины.
Украинский тренер, который недавно покинул клуб УПЛ, уже нашел себе место в зарубежном клубе.
Во Львове зарегистрировали новую команду Карпат и приписали в эту историю Маркевича, украинский специалист открещивается от своего участия.
Европа
Ювентус намерен изрядно потрепать планы Реала на трансферном рынке, туринцы хотят перехватить желаннуя цель Зидана.
Сеть взорвала информация о прошедшем намерении Реала приобрести Лионеля Месси, аргентинец грубо ответил президенту мадридцев.
После перерыва на матчи сборных возвращаются поединки европейских чемпионатов. Футбол 24 подготовил анонс матчей уик-энда, которые нельзя пропустить.
Другие новости
Андрей Лунин имеет шансы сыграть в ближайшем поединке Реала. Зидан внес в заявку сына легендарного вратаря, который будет конкурировать с украинцем.
Испанский клуб Романа Зозули получил нового тренера.
Вест Хэм подписал звездного конкурента Андрею Ярмоленко, раньше его называли "алжирским Месси".