Украина

Подопечные Шевченко смогли подняться в рейтинге ФИФА. Футбол 24 подготовил для вас основные выводы, которые можно сделать после последних матчей сборной Украины.

Украинский тренер, который недавно покинул клуб УПЛ, уже нашел себе место в зарубежном клубе.

Во Львове зарегистрировали новую команду Карпат и приписали в эту историю Маркевича, украинский специалист открещивается от своего участия.

Европа

Ювентус намерен изрядно потрепать планы Реала на трансферном рынке, туринцы хотят перехватить желаннуя цель Зидана.

Сеть взорвала информация о прошедшем намерении Реала приобрести Лионеля Месси, аргентинец грубо ответил президенту мадридцев.

После перерыва на матчи сборных возвращаются поединки европейских чемпионатов. Футбол 24 подготовил анонс матчей уик-энда, которые нельзя пропустить.

Другие новости

Андрей Лунин имеет шансы сыграть в ближайшем поединке Реала. Зидан внес в заявку сына легендарного вратаря, который будет конкурировать с украинцем.

Испанский клуб Романа Зозули получил нового тренера.

Вест Хэм подписал звездного конкурента Андрею Ярмоленко, раньше его называли "алжирским Месси".