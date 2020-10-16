Президент "вершкових" Флорентіно Перес спробував підписати аргентинця у 2013 році, повідомляє Cuatro.

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Функціонер зробив конкретну пропозицію Мессі. Лео отримав би контракт на 8 сезонів із зарплатою 23 млн євро на рік. Ще 1 млн у євровалюті міг заробити батько й водночас агент Мессі – Хорхе. Натомість Барселона мала отримати за свого лідера рекордні 250 млн.

Однак, ідею сформувати інопланетний дует із Кріштіану Роналду нападник реалізувати не захотів. "Я не перейду в Реал, ви дарма витрачаєте час", – коротко відповів на пропозицію Переса Мессі.

Нагадаємо, що минулого літа ветеран "блаугранас" влаштував бойкот передсезонної підготовки, вимагаючи дозволу на від'їзд із Камп Ноу. Менеджмент Барселони відмовився безкоштовно відпустити Мессі, тому той залишився у каталонській столиці ще на сезон.

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