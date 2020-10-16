14 жовтня у Львові зареєстровано нове ТОВ "ФК "Карпати". Відповідний запис вже з'явився у реєстрі Міністерства юстиції. Генеральним директором старого-нового клубу призначений Степан Юрчишин, а спортивним директором і головним тренером – екс-керманич Волині Андрій Тлумак. Засновником товариства стало підприємство "Західний Буг" із внеском у статутний капітал у розмірі 1 млн гривень. Юрчишин вже анонсував прес-конференцію, у ході якої буде надана інформація щодо подальшої діяльності та розвитку клубу.

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Легенди "зелено-білих" різних часів підготували спеціальну заяву з цього приводу. Звернення підписали, зокрема, Мирон Маркевич, Ігор Худоб'як, Ростислав Поточняк, Ігор Кульчицький, Олександр Чижевський, Степан Юрчишин та Андрій Тлумак, повідомляє УНН.

"Останніми роками всіх нас непокоїть ситуація з львівськими Карпатами, яким в різні періоди ми віддали частинку свого життя. Тривалий конфлікт між двома співвласниками та фінансові негаразди клубу призвели до скандального виключення клубу зі змагань в останньому сезоні Прем'єр-ліги та переведення в найнижчий клас професіонального футболу. Практично всі гравці основи покинули команду і сьогодні вона опинилась вже на дні Другої ліги, програвши 4 з 5 стартових матчів. Минулого тижня клуб буквально викинули з бази в Брюховичах, на якій він тренувався останні десятиліття, і тепер там вже хазяйнує інша місцева команда. Задля порятунку бази, для виховання талановитих юних футболістів, дитячо-юнацьку футбольну школу клубу прийняли на баланс міста.

Останньою крапкою в цій "історії" стала для нас відмова клубу від традиційного логотипа з золотим левом на зеленому фоні. Нам відомо про неодноразові пропозиції теперішнім власникам клубу про фінансову допомогу чи купівлю клубу від місцевого бізнесу, але всі вони залишилися без відповіді. Ми не розуміємо причини такого ставлення власників до клубу, але ми бачимо результат їхній дій – легендарний клуб практично знищений.

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Ми не можемо в цій ситуації стояти осторонь. Серед нас ті, хто в далекому 1963 році брав участь у створенні та становленні клубу, вів команду до перемоги в Кубку колишнього СРСР в 1969-му, виборював бронзові медалі в чемпіонаті незалежної України-1998 та боровся за вихід у груповий турнір Ліги Європи в 2010-му.

Ми не бачимо іншого виходу з цієї ситуації, як відродження легендарної команди з нової чистої сторінки. Команди з серцем лева та завжди вірними вболівальниками, з фінансуванням від чесного і прозорого бізнесу та підтримкою громади Львова. І якщо для цього знову треба пройти весь шлях становлення клубу, кожен з нас, де б він сьогодні не перебував, готовий передати відродженому клубу весь свій досвід, справжній карпатівський дух та віру у перемогу.

Карпатам у Львові – бути!" – йдеться в заяві.

Нагадаємо, що після зміни акціонера та вильоту з УПЛ Карпати розпочали сезон 2020/21 у Другій лізі. Періодично з переїздом до Львова пов'язують інший колектив дивізіону – Карпати Галич.

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