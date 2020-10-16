"Я не проти відродження Карпат, але я повинен розуміти, хто за цим стоїть. Моє прізвище там поставили, але я не знаю, хто буде фінансувати клуб, як це все буде виглядати. Мені потрібно знати всі ці моменти, адже це серйозна справа. Можливо, це просто піар-хід перед виборами. Я поки нічого не знаю про ці Карпати. Щось чув, але треба поспілкуватися з людьми, щоб розуміти, що це взагалі таке і наскільки це все серйозно. А раптом це мильна бульбашка, а там стоїть моє прізвище. Я такого не хочу.

У Львові зареєстрували новий ФК Карпати – легенди "зелено-білих" намагаються відродити культовий бренд

Шість днів тому мені подзвонив Андрій Тлумак, мовляв, кореспонденту потрібно дати інтерв'ю по Карпати 1988 року. Наскільки я зрозумів, то пишуть матеріал про історію клубу.

Хотілося б знати, що там задумали. Вже є головний тренер і генеральний директор, але я не в курсі, що це за Карпати, а моє прізвище там стоїть. Я не людина з вулиці. Карпати справді потрібно відроджувати, але мені потрібно розуміти, що взагалі відбувається, звідки фінансування, хто спонсори.

Карпати не так просто відродити, як здається. Там же повно боргів. Поки це для мене якась загадка. Хоча я двома руками за те, щоб відродити клуб. Але до виборів не хочу мати ніякого відношення. Я багато років працював і завжди знав, що перед виборами команді будуть щось обіцяти. Я вже це все проходив. Проходили вибори і на цьому закінчувалися всі обіцянки. Я почекаю, що буде після виборів – дійсно все серйозно, чи ні.

Зберіться вже всі Карпати разом і зробіть одну команду з хорошим фінансуванням. Я за те, щоб відродити клуб, адже не може бути такого, щоб у Львові не було Карпат. Але поки це все несерйозно", – сказав Маркевич у коментарі Tribuna.com.

"Лобановський любив мене як власного сина". Юрчишин у 1979-му: атомні Карпати, запрошення Бєскова, голи збірній Росії