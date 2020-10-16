21-річний француз повинен був стати частиною галактичного проекту Флорентіно Переса, який будує, можливо, найкрасивіший стадіон Європи. Оновлений Сантьяго Бернабеу і трансфер Мбаппе – ключові завдання президента "бланкос", пише іспанська преса. Реал зекономив чимало грошей, не підписавши жодного футболіста влітку 2020-го, аби наростити необхідні фінансові мускули, утім амбітний план королівського клубу опинився під загрозою зриву.

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Туринський Ювентус, який зовсім скоро проекзаменує київське Динамо у Лізі чемпіонів, втрутився у перемовини мадридців щодо Мбаппе. Чемпіони Італії настільки захопились трансфером француза, що Неймар ризикує втратити статус найдорожчого гравця в історії футболу. "Б'янконері" підготували для ПСЖ пропозицію, яка може перевалити за 400 (!) мільйонів, інформує іспанський телеканал Cuatro.

Частиною угоди з переїзду Мбаппе в Італію називають зіркового бомбардира туринців Кріштіану Роналду. "Зебри" сподіваються, що фактор португальця стане їхнім козирем у перемовинах з катарськими шейхами, які не звикли відпускати власних лідерів. Зазначається, що КР7 домовлявся з парижанами ще минулого літа, однак пандемія COVID-19 відтермінувала трансферну бомбу. Зрештою саме через екстрену ситуацію Мбаппе (контракт до червня 2020-го), вирішив провести на Парк де Пренс як мінімум ще один сезон.

Чемпіон світу-2018 хотів би покинути Париж влітку 2021-го у пошуках переможного проекту. Мбаппе марить Лігою чемпіонів і "Золотим м'ячем", а виступи у посередньому чемпіонаті Франції – зменшують його шанси на важливі титули. Він справді схилявся до варіанту з Реалом, робота під керівництвом Зізу залишається великою мрією, але наполегливість Ювентуса може змінити все.

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