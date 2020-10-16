Альбасете оголосив про призначення Аріца Лопеса Гарая новим головним тренером на своєму офіційному сайті. Його помічником став Крістіан Бустос.

Альбасете звільнив головного тренера – клуб Зозулі на дні турнірної таблиці

Контракт з новим 39-річним тренером Зозулі підписано до кінця поточного сезону. Наставника вже був представлений команді. Останнім місцем роботи Лопеса Гарая був Тенеріфе, який він тренував протягом п’яти місяців і був звільнений в листопаді минулого року. До того іспанець очолював Реус і Нумансію. Вже в цю суботу, 17 жовтня, на нього очікує перше випробування в Сегунді – матч із Сабаделем.

Нагадаємо, попередній тренер "механічного сиру" Лукас Алькарас був звільнений через жахливий старт сезону – клуб розташувався на дні турнірної таблиці (21 місце з 22-х).

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