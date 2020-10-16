Зозуля отримав нового тренера в Альбасете
Аріц Лопес Гарай очолив клуб іспанської Сегунди, за який виступає Роман Зозуля.
Альбасете оголосив про призначення Аріца Лопеса Гарая новим головним тренером на своєму офіційному сайті. Його помічником став Крістіан Бустос.
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Контракт з новим 39-річним тренером Зозулі підписано до кінця поточного сезону. Наставника вже був представлений команді. Останнім місцем роботи Лопеса Гарая був Тенеріфе, який він тренував протягом п’яти місяців і був звільнений в листопаді минулого року. До того іспанець очолював Реус і Нумансію. Вже в цю суботу, 17 жовтня, на нього очікує перше випробування в Сегунді – матч із Сабаделем.
Нагадаємо, попередній тренер "механічного сиру" Лукас Алькарас був звільнений через жахливий старт сезону – клуб розташувався на дні турнірної таблиці (21 місце з 22-х).
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