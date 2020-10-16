"Молотки" тривалий час полювали на 25-річного алжирця. Трансфер ледь не зірвався через провалений медогляд. Та все ж сторонам вдалося досягти згоди і футболіст опинився у Вест Хемі.

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Прес-служба лондонського клубу повідомляє лише, що Бенрама приєднався до команди на правах оренди. За неофіційною інформацією, Вест Хем заплатить за цю оренду 4 млн фунтів і ще за 21 млн викупить його контракт – це обов'язкова опція.

Нагадаємо, Саїд виступав за Брентфорд з 2018 року, куди перейшов із Ніцци за 1,7 млн євро. Минулого сезону в 46 матчах Чемпіоншипу забив 17 голів і віддав 9 результативних передач.

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За вінгером закріпилося прізвисько "алжирський Мессі". Хоча він є правшою і грає на лівому фланзі атаки, але без проблем може зіграти і праворуч – на позиції Андрія Ярмоленка. Transfermarkt оцінює гравця у 10,5 млн євро.