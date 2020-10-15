Голкіпер Реала та збірної України Андрій Лунін має нагоду вперше у кар'єрі зіграти за мадридський клуб у матчі іспанської першості.

Попри відновлення Тібо Куртуа після травми, Зідан роздумує над наданням шансу Луніну вже в матчі проти Кадіса. Гра пройде в суботу, 17 жовтня.

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За інформацією AS, українець після повернення із розташування національної збірної не втрачав часу та наполегливо тренувався під наглядом француза та тренера голкіперів Роберто Васкеса. Куртуа ж, імовірно, отримає відпочинок, аби бути у бойовій готовності на матч Ліги чемпіонів проти Шахтаря 21 жовтня та Ель-Класіко, яке відбудеться через 3 дні після зустрічі з "гірниками".

Окрім цього, Лунін виділився поміж одноклубників, придбавши будинок на окраїні Мадрида, до якого переїде вже у листопаді. Українець обрав тихе та спокійне місце, аби мати змогу налаштуватись на боротьбу в стартовому складі Реала не тільки на тренуваннях, але й у домашніх умовах.

У сезоні 2020/21 Лунін не провів у складі "бланкос" жодної хвилини, але тренерський штаб повністю задоволений його роботою на тренуваннях.

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