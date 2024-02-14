Ліга чемпіонів

Відбулися перші матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Манчестер Сіті у важкому матчі переграв Копенгаген. Де Брюйне зробив результат, а Холанд показав акробатику.

Парад сейвів Луніна врятував Реал у Німеччині. Андрій парирував 9 ударів і отримав високу оцінку за матч. Мадрид втримав мінімальну перемогу над РБ Лейпциг.

Динамо та Шахтар

Динамо не здолало Динамо Тбілісі на зборах у Туреччині: водне поло, гучні грім і блискавки, нерви Бущана і Волошина, оригінальна зброя киян.

Шахтар прибув до Гамбурга на матч Ліги Європи з Марселем. УЄФА призначив на гру арбітра, який втратив пам'ять і опинився в лікарні після удару брата Азара.

Наші за кордоном

Михайло Мудрик дійсно міг стати гравцем Баварії, але Челсі категорично відповів. Одразу двоє українців потрапили у топ-5 найкращих оборонців АПЛ.

Роман Яремчук може зіграти в наступному матчі Ла Ліги. Українська бригада арбітрів обслуговуватиме матч Ліги конференцій.