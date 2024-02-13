Нападник Валенсії Роман Яремчук пропустив поєдинок 24-го туру Ла Ліги з Лас-Пальмасом, проте в українця не було пошкодження.

Яремчук залишився на лаві запасних на поєдинок проти Лас-Пальмаса та не вийшов на поле через підвищену температуру, повідомляє Mundo Deportivo.

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Проте, наставник Валенсії Рубен Бараха вже може розраховувати на Романа – вчора, 12 лютого, українець тренувався без будь-яких обмежень. Випали зі складу Тьєррі Коррейя та Дієго Лопес – перший відновлюється від пошкодження, а другого лише минулого тижня прооперували.

Відзначимо, що Яремчук провів 20 матчів за Валенсію в цьому сезоні, в яких відзначився 3 голами.

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