Карло Анчелотті не здивував, а Марко Розе адаптувався

У ентренадора Реала майже не було варіантів для маневру при виборі складу. Із центрбеків здоровим залишався тільки Начо, який вийшов у парі з опорником Чуамені. Травмованого Беллінгема прогнозовано замінив Браїм Діас. Хоселу, як і очікувалось, залишився у запасі – Карло Анчелотті не обійшов увагою 57% виграних верхових дуелей у захисників РБ Лейпцига.

Схема 4-4-2 ромб теж залишилась без змін. Реальна інтрига існувала тільки на позиції голкіпера, але і там було б дивно побачити когось, крім Луніна. Так і вийшло – Андрій з'явився у старті. У п'ятому матчі поспіль. Хороший сигнал.

Марко Розе, своєю чергою, відійшов від традиційних 3-5-2 без м'яча, обравши модель 4-2-2-2 з Хенріксом у опорній зоні. Бен мав допомагати обороні, створюючи чисельну більшість проти Вінісіуса й Браїма. Крім того, така модель врівноважувала четвірку мадридців у центрі, а в позиційному захисті знімала додаткове навантаження з Сіммонса та Ольмо. Плюс, така схема була зручнішою для контрпресингу.

У володінні ж німці вишикувались в схему 3-1-5-1. Шлагер розтягувався у ширину, Сімакан переходив у позицію вінгбека. Основна ідея крилася у спробі перевантажувати Крооса у перехідних фазах. Карло Анчелотті відповів зміщенням Камавінги в опорну.

Майже сухий перший тайм

Особливо в першому таймі. Хоча починалося все непогано. Вже на 2-й хвилині РБ Лейпциг забив гол після подачі з кутового – Лунін вибив її за межі штрафного, звідти пішов удар з відскоком від газону, а м'яч прилетів на голову Шешко.

Той пробив з близької відстані, але гол зарахували через активний офсайд у Хенрікса. Він приклав руки до Андрія й міг заважати. За правилами, він брав активну участь у епізоді, перебуваючи в положенні поза грою.

Реал огризнувся своїм корнером – Чуамені відправив м'яч під праву стійку, однак Опенда зупинив сферу на лінії воріт. Подальша атака другим темпом завершилась кволим ударом в руки Гулачі.

Відповідь РБ Лейпцига виявилася гострішою – Шешко увірвався на правий край штрафного та пробив під опорну ногу Луніну. Андрій парирував!

А далі починалася нудна історія. Підопічні Марко Розе круто пресингували, створюючи великі проблеми мадридцям для виходу на чужу половину. "Вершкові", своєю чергою, продовжували працювати у тактиці контролю м'яча ціною загострень – маючи такий вразливий захист, Карло Анчелотті намагається уникати перехідних фаз.

Втім, "королівському клубу" непогано давалися виходи через фланги. Особливо активно запускали Вінісіуса, однак такого ж домінування, як над Жироною, не сталося. Тренери ж звалилися до парирування ходів один одного в центрі поля – як наслідок, до перерви моментів вже не виникало.

Другий тайм – бенефіс Луніна. І Браїма

В цілому, РБ Лейпциг міг бути задоволеним першим таймом. Команда трималася на рівних і навіть виглядала цікавіше за інертний Реал. В принципі, на початку другого тайму нічого не змінилось – за винятком одного факту. Німці пропустили ранній гол.

Вже на 48-й хвилині Браїм Діас відкрив рахунок. Це був чистий геній іспанця – він пройшов трьох захисників, витримавши кілька ударів по ногах, і пробив метрів з 20-ти. Точно у дальню дев'ятку! Надзвичайно важливий гол.

РБ Лейпциг міг відіграти цей м'яч вже на 51-й хвилині внаслідок дальнього пострілу Ольмо. М'яч пішов під поперечку, а Лунін відбив його у бік – туди вже прибіг Шешко, готовий зіграти на добиванні. Андрій встиг скоротити дистанцію і накрити постріл!

Це був пролог до перфомансу українця. Реал по ходу другого тайму все сильніше втрачав ініціативу, а разом з ним поступово зникав і контроль над грою. Не повністю, але РБ Лейпциг з другої половини другого тайму почав створювати пристойні нагоди для взяття воріт. Винятком став епізод на 72-й хвилині, коли Вінісіус вирвався на рандеву з Гулачі й пробив у штангу.

За хвилину до цього відзначитись міг Ольмо, який з меж карного майданчика стріляв під дальню стійку. Лунін врятував Реал. На 82-й він же врятував при потужному пострілі Шешко, а на 84-й Айдара стріляв з підбирання під поперечку – наш земляк виконав карколомний сейв! Крім того, в одному з епізодів українець вийшов з воріт за межі штрафного й врятував від можливого виходу віч-на-віч.

Саме зусиллями Луніна мадридці втримали свою перемогу. Мінімальну, але дуже важливу.