Наразі досі невідомо, хто працюватиме на поєдинку Шахтар – Марсель. Все через інцидент, який стався минулими вихідними в чемпіонаті Бельгії.

УЄФА призначив на матч Шахтар – Марсель бельгійського арбітра Еріка Ламбрехтса, повідомляє офіційний сайт союзу.

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Однак, робота 39-річного бельгійця на цьому поєдинку під питанням. Річ у тім, що в неділю Ламбрехтс не зміг допрацювати гру між Шарлеруа та Андерлехтом. Під час матчу Торган Азар, намагаючись вибити м'яч, влучив у голову судді. Як повідомляє Sofoot, Ламбрехтса шпиталізували з підозрою на струс мозку, а арбітр скаржився на втрату пам'яті. Епізод можна переглянути за посиланням.

Додамо, що Шахтар – Марсель зійдуться в першому стиковому поєдинку плей-офф Ліги Європи вже 15 лютого, початок о 19:45. Матч-відповідь відбудеться через тиждень, 22 лютого.

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