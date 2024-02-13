Наші судді повертаються до роботи у єврокубках – їм довірили обслуговувати зустріч третього за силою євротурніру.

Українська бригада арбітрів обслуговуватиме стиковий матч за вихід в 1/8 фіналу Ліги конференцій між Бетісом і Динамо Загреб, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Головним рефері буде Микола Балакін, а на лініях йому допомагатимуть Олександр Беркут та Дмитро Запороженко. Четвертий суддя – Віктор Копієвський. За VAR відповідатиме італієць Мауріціо Маріані, а його асистенткою буде Катерина Монзуль.

Нагадаємо, дуель між Бетісом та загребським Динамо відбудеться у четвер, 15 лютого. Початок зустрічі о 22:00.

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