Реал зумів переграти РБ Лейпциг у матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (1:0). Андрій Лунін став одним із героїв. Відео гола та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Андрій Лунін вийшов в старті на матч із німецьким клубом, дебютувавши у плей-офф ЛЧ. Вже на третій хвилині Реал пропустив, утім, арбітри скасували гол, зафіксувавши офсайд.

Парад сейвів Луніна врятував Реал у Німеччині – "вершкові" втримали перемогу над РБ Лейпциг у 1/8 фіналу ЛЧ

По перерві Браїм Діас записав у свій актив черговий гол. Він обіграв кількох суперників, і дальнім ударом поклав м'яч точно в ціль. Гол півзахисника залишився єдиним в матчі. Велику роль у перемозі Реала відіграв Лунін, який здійснив дев'ять сейвів.

Нагадаємо, матч відповідь між мадридцями та Лейпцигом відбудеться 6 березня.