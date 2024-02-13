Одразу двоє українців потрапили у топ-5 найкращих оборонців АПЛ
Статистичний портал WhoScored опублікував п'ятірку найкращих лівих захисників чемпіонату Англії у поточному сезоні.
Беззаперечним лідером рейтингу став український легіонер Евертона Віталій Миколенко, який отримав оцінку 7,02.
Евертон став унікальною командою АПЛ – Миколенко і Ко лідирують за статистичним показником в обороні
Другу сходинку посів американець Антоні Робінсон із Фулхема (7,01), а третю – Алфі Дауті з Лутона (6,95). Замикає топ-5 ще один українець – Олександр Зінченко з Арсенала (6,88).
Нагадаємо, у поточному сезоні Миколенко провів за Евертон 25 матчів, в яких забив 2 голи. Зінченко у 27 поєдинках за Арсенал відзначився голом і 2 асистами.
Після 24-х турів "каноніри" йдуть у турнірній таблиці АПЛ третіми, набравши 52 очки, "іриски" з 19-ма балами вісімнадцяті.
Холанд дублем прибив Евертон – Миколенко ефектно принизив зірку Ман Сіті, але став одним з найгірших