Олександр Зінченко і Віталій Миколенко / Фотоколаж з відкритих джерел

Беззаперечним лідером рейтингу став український легіонер Евертона Віталій Миколенко, який отримав оцінку 7,02.

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Другу сходинку посів американець Антоні Робінсон із Фулхема (7,01), а третю – Алфі Дауті з Лутона (6,95). Замикає топ-5 ще один українець – Олександр Зінченко з Арсенала (6,88).

Нагадаємо, у поточному сезоні Миколенко провів за Евертон 25 матчів, в яких забив 2 голи. Зінченко у 27 поєдинках за Арсенал відзначився голом і 2 асистами.

Після 24-х турів "каноніри" йдуть у турнірній таблиці АПЛ третіми, набравши 52 очки, "іриски" з 19-ма балами вісімнадцяті.

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