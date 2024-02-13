Товариський матч 13 лютого 2024 року

Динамо Київ – Динамо Тбілісі – 0:0

Динамо: Бущан (Нещерет, 46) – Караваєв (Гусєв, 74), Попов (Дячук, 74), Михавко, Вівчаренко (Дубінчак, 74) – Бражко, Шапаренко (Царенко, 35 (Сирота, 74)) – Волошин (Беніто, 67), Буяльський (Пономаренко, 74), Кабаєв (Діалло, 74) – Ванат (Супряга, 74)

Дощ заливає навіть телекамери. Без ударів, зате з дуже активним пресингом і контролем від грузинів пройшли стартові 10 хвилин. Перший удар і відразу в площину воріт з дуги перед штрафним стався на 14-й. Бущан спокійно приборкав м'яча. Бражко зриває небезпечну атаку та отримує жовту. Тбілісі дуже часто змушує Динамо помилятися під агресивним пресингом. На перший удар команди Шовковського довелося чекати 21 хвилину. Бражко з рикошетом пальнув здалеку, заробив кутовий.

Динамо – Динамо Тбілісі: онлайн-трансляція матчу – Шовковський обрав основу (відео)

Красивий момент на 27 хвилині, чи не перша така комбінація українських динамівців. Караваєв з ауту спрямував на Ваната, той відкинув на Волошина, який м'яко покотив у штрафний – Буяльський був дуже близьким до влучання, а Шапаренко вже чергував на добиванні у воротарському. На 31-й знову з ауту все починається. Ванат так само змістився праворуч і відкинув, Буяльський через Шапаренка довів до Кабаєва – удару в дотик трохи забракло влучності. Однак ця швидка атака в дотик заслуговує відзнаки.

Ванат стінку то перекинув, але пробив десь у бік більше регбійних воріт. Єдина заміна протягом першого тайму – вихід Царенка замість Шапаренка на 35-й. Кабаєв вибухає ліворуч і прострілює, Вівчаренко переводить ще правіше, удар Ваната блокують. Караваєв з-за меж штрафного також не може відшукати шлях до воріт. Майсурадзе то Ванату зарядить ліктем, то Кабаєва грубо скосить. Знайшла жовта картка свого героя.

Дозволяють кияни на 41 хвилині прорізати лівий фланг свого штрафного, Бущан витягує добротний удар у дальній нижній, хоч і з рикошетом летів снаряд. Георгій дуже нервово кричить і жестикулює, бо воротар українського Динамо не має кому віддати пас у початок атаки. Грузини дуже добре перекривають більшість напрямків для передач. Перший тайм підсумував невлучний дальній удар Бражка, в якому голкіпер Тбілісі все контролював.

Уже потроху застряє м'яч у калюжах - через це Волошин не зміг вирватися в контратаку, а голкіпер Тбілісі тут же ледь не подарував легкий гол. "Гарно, гарно – за думкою правильно", – намагається підтримати команду Шовковський після того, як у Волошина не вийшов останній пас у дотик. Поле – вже геть у кепському стані. Блискуча різана діагональ у штрафний киян, Нещерет кидається під удар, круглий повільно котиться далі, але до воріт не має шансів дійти.

Буяльський на 59 хвилині елегантно віддав у розріз, створивши момент на рівному місці пасом з центра поля. Ваната наздогнали грузини, удар пройшов, але не такий прицільний, як хотілося б. На дальньому плані блискавки спалахують. А на полі свій грім. Волошин грубо зіграв і отримав жовту. Назар, схоже, не погодився з рішенням судді продовжити гру в попередньому епізоді, коли його штовхали. Ванат прекрасно задумував, покотивши на хід Волошину, але чистий підкат суперника не дав правому вінгеру відзначитися.

Зрештою, Беніто замінив емоційного українця на 67 хвилині. Караваєв намагається і після перерви загострювати з аутів. Ось така нова зброя в позиційних атаках Динамо – одна з нечисленних загроз грузинським воротам у цьому товариському матчі. Ванат крутив у ліву дев'ятку, невлучно. Кумедний епізод – після серії замін у киян залишилося 10 людей на полі. Довелося гукати Тараса Михавка на позицію опорника. Гримить так гучно, наче вибухає щось. Беніто аж інстинктивно пригнув голову.

Супряга змістився з лівого флангу, обігрався з Беніто, який технічно п'ятою відкинув під удар, але не влучив. Було б дуже красиво. Бражко посадив суперника на жовту, отримавши напрочуд болючий удар. Шкутильгає Володимир. Наступний спаринг Динамо попередньо запланований на п'ятницю, 16 лютого. Суперником команди Шовковського має стати молдовський Петрокуб. Наприкінці зустрічі Нещерет боїться розігрувати від своїх воріт, бо грузини знову активізували свій високий пресинг. Нульова нічия стає закономірним підсумком гри, де українці так і не завдали жодного удару в площину воріт.