Копенгаген програв Манчестер Сіті (1:3) у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Звіт про гру читайте на "Футбол 24".

Манчестер Сіті ідеально пройшов груповий етап, а в 1/8 фіналу традиційно отримав легкого суперника. Копенгаген і так стрибнув вище голови, вибивши МЮ та Галатасарай. Фаворит протистояння був очевидним, адже Холанд і де Брюйне повністю вилікувалися.

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"Містяни" активно розпочали та створювали моменти зі стандартів. Де Брюйне забив швидкий гол, скориставшись розумним пасом Фодена. Гості все контролювали, єдиним мінусом стало пошкодження Гріліша.

Схоже, Едерсону стало сумно. Голкіпер вирішив додати інтриги та обрізав команду неточним пасом. Копенгаген майстерно скористався шансом – Маттссон зрівняв рахунок прицільним ударом з лінії штрафного майданчика.

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Phil Foden’s 50th UCL appearance was a fruitful one, adding a late goal to his assist for Kevin De Bruyne’s opener.



Foden now has eight goal involvements in all competitions in 2024, averaging one every 75 minutes.… pic.twitter.com/5zZIg7fr3j — Opta Analyst (@OptaAnalyst) February 13, 2024

Отримавши по носі, Манчестер Сіті повернувся до методичних розіграшів на чужій половині. Тиск був не сильним, але постійним. Забити другий гол допоміг випадок – Бернарду Сілва використав рикошет.

Гра йшла за очікуваним сценарієм: Сіті близько 80% часу тримав м'яч, Копенгаген шукав рідкісні можливості вибігти в контратаку. Фоден і Доку били з гострих позицій, а Холанд запам'ятався акробатичним стрибком і змарнованими шансами. Норвежець мав щонайменше чотири нагоди, але переграти Грабару так і не зумів.

У компенсований час Фоден встановив підсумковий рахунок. Асистував йому, звичайно, де Брюйне. Манчестер Сіті довів важкий поєдинок до комфортної перемоги. Матч-відповідь відбудеться 6 березня.