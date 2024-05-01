Новообраний президент УАФ і його команда змушені "підчищати хвости" за попередниками.

Виконком УАФ ухвалив рішення про виплату бонусів для олімпійської та національної збірних за вирішення турнірних завдань у відбіркових циклах, повідомляє ТаТоТаке.

"Це історичний момент, знакова подія": тренер олімпійської збірної України просить допомоги у наставників клубів УПЛ

Зазначається, що преміювати футболістів на історичне для України потрапляння на Олімпійські ігри обіцяло попереднє керівництво УАФ, але справа не дійшла далі балачок.

Нагадаємо, національна команда на чолі з Серігєм Ребровим пробилася у фінальну частину Євро-2024. Молодіжна збірна, яку очолював Руслан Ротань, дійшла до півфіналу Євро U-21, завдяки чому Україна кваліфікувалася на футбольний турнір Олімпійських ігор в Парижі.