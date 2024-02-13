Мудрик дійсно міг стати гравцем Баварії – Челсі категорично відповів
06:30 - Читать на русском
Інсайдер Фабріціо Романо розповів деталі зірваного переходу Михайла Мудрика з Челсі в Баварію.
Через травму Кінгслі Комана Баварія хотіла взяти Мудрика в оренду, повідомив Фабріціо Романо на подкасті у Spotify.
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Мюнхенці мали намір скористатись відсутністю регулярної ігрової практики в Михайла. Проте, Челсі одразу категорично відповів "ні".
Нагадаємо, у поточному сезоні Мудрик провів за Челсі 25 матчів у всіх турнірах, в яких забив 4 голи і віддав 3 асисти.
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