Інсайдер Фабріціо Романо розповів деталі зірваного переходу Михайла Мудрика з Челсі в Баварію.

Через травму Кінгслі Комана Баварія хотіла взяти Мудрика в оренду, повідомив Фабріціо Романо на подкасті у Spotify.

Почеттіно знайшов Мудрику нового конкурента – становище українця в Челсі ускладнюється

Мюнхенці мали намір скористатись відсутністю регулярної ігрової практики в Михайла. Проте, Челсі одразу категорично відповів "ні".

Нагадаємо, у поточному сезоні Мудрик провів за Челсі 25 матчів у всіх турнірах, в яких забив 4 голи і віддав 3 асисти.

Як Мудрик дійшов до такого і чи є світло в кінці тунелю