"Гірники" пришвартувались у Німеччині і проводять завершальну підготовку до дуелі з французами.

Як повідомлялось раніше, Шахтар у вівторок, 13 лютого, завершив збори у Туреччині. Після ранкового тренування у Белеку, команда чартерним рейсом здійснила чотиригодинний переліт до Гамбурга, повідомляє офіційний сайт донеччан.

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У Німеччині у розташуванні "помаранчево-чорних" перебувають 28 футболістів (серед них Кевін Келсі, який нещодавно не зумів пробитись зі збірною Венесуели на Олімпіаду в Парижі).

Воротарі: Артур Рудько, Дмитро Різник, Денис Твардовський, Денис Барченко.

Захисники: Валерій Бондар, Георгій Гочолеішвілі, Іраклі Азаров, Микола Матвієнко, Педрінью, Новатус Міроші, Юхим Конопля, Ярослав Ракицький, Лука Лацабідзе.

Півзахисники: Тарас Степаненко, Егіналду, Дмитро Криськів, Мар'ян Швед, Георгій Судаков, Олександр Зубков, Артем Бондаренко, Єгор Назарина, Кевін, Невертон, Марлон, Віктор Цуканов.

Нападники: Лассіна Траоре, Данило Сікан, Кевін Келсі.

У середу, 14 лютого, на "гірників" чекають традиційні медіазаходи – відкрите тренування та передматчева пресконференція.

Нагадаємо, перший поєдинок стикового раунду Ліги Європи між Шахтарем та Марселем відбудеться у четвер, 15 лютого на Фолькспаркштадіоні. Гра розпочнеться о 19:45 за Києвом.

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