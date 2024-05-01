"Вважаю, перемога Шахтаря закономірна. Тут узагалі жодних питань. Відчувалась чимала різниця в класі, майстерності й дуже велика – у швидкісних якостях футболістів. Розуміємо, що підбір виконавців у Шахтаря дуже сильний, і вони є тією силою, з якою нелегко впоратися.

Дебютний хет-трик з шедевром у відеоогляді матчу Чорноморець – Шахтар – 1:4

Знаєте, це буде не дуже скромно, можливо, навіть смішно, щоб я аналізував та оцінював Шахтар. Це великий клуб, у якому по-футбольному все правильно та на найвищому рівні. Бачимо, що за результатами та грою це справді великий клуб.

Авжеж, коли різниця в класі та швидкостях відчутна, маємо вносити корективи. Але страшенно не хочеться цього робити, адже втрачається логічна лінія, коли ми напрацьовуємо, віримо в одні принципи, й раптом усе змінюємо та сідаємо в захист, не розуміючи, що робимо, так, на вдачу. Внесли корективи, але це не говорить про те, що ми відмовляємося від чогось. У наступній грі, відкрито вам скажу, особливо нічого не змінимо і будемо старатися, та деякі зміни будуть. Розуміємо, що складно це зробити, тим паче проти такого сильного суперника", – цитує Григорчука прес-служба Шахтаря.

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