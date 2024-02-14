Лига чемпионов

Состоялись первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. Манчестер Сити в тяжелом матче переиграл Копенгаген. Де Брюйне сделал результат, а Холанд показал акробатику.

Парад сейвов Лунина спас Реал в Германии. Андрей парировал 9 ударов и получил высокую оценку за матч. Мадрид удержал минимальную победу над РБ Лейпциг.

Динамо и Шахтер

Динамо не одолело Динамо Тбилиси на сборах в Турции: водное поло, громкие гром и молнии, нервы Бущана и Волошина, оригинальное оружие киевлян.

Шахтер прибыл в Гамбург на матч Лиги Европы с Марселем. УЕФА назначил на игру арбитра, который потерял сознание и оказался в больнице после удара брата Азара.

Наши за границей

Михаил Мудрик действительно мог стать игроком Баварии, но Челси категорически отказался. Сразу двое украинцев попали в топ-5 лучших защитников АПЛ.

Роман Яремчук может сыграть в следующем матче Ла Лиги. Украинская бригада арбитров будет обслуживать матч Лиги конференций.