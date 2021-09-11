Україна

Стартував 7 тур Прем'єр-ліги. Олександрія втримала мінімальну перемогу в дербі з Інгульцем, піднявшись на другу позицію в УПЛ. Роберто Де Дзербі озвучив своє головне завдання на чолі Шахтаря та назвав проблему в роботі з "гірниками".

Які шанси збірної України вийти на ЧС-2022 – авторитетні аналітики зробили переоцінку команди Олександра Петракова. Роберто Карлос прибув до Києва на відкриття футбольної школи Реала.

Трансфери

Ансу Фаті запропонований Манчестер Сіті – Гвардіола став перепоною у грі суперагента спадкоємця Мессі. Натомість Пеп прагне запросити у свою команду Модріча.

Металіст 1925 підсилився вихованцем Динамо. Дмитро Чигринський офіційно приєднався до новачка грецької першості.

Інші новини

АПЛ вирішила проігнорувати бан ФІФА для латиноамериканців, а також назвала найкращого гравця серпня. Ліонель Мессі побив рекорд Пеле, оформивши хет-трик за Аргентину, а потім розридався перед рідними вболівальниками з Кубком Америки.