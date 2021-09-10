Форвард Ілля Зубков перейшов у Металіст 1925, повідомляє офіційний сайт харківської команди.

Металіст 1925 – Динамо: Кривенцов дав амбітну обіцянку перед матчем з киянами

Умови та терміни контракту не розголошуються. Відомо лише, що у команді Валерія Кривенцова 23-річний футболіст виступатиме під номером 19.

До слова, Зубков – вихованець Динамо. За київську команду у чемпіонатах ДЮФЛУ провів 36 матчів, у яких забив 8 м'ячів. Виступав також за Динамо-2, чеські Бешенов, Сельє та Белло, Богеміанс Б та австрійський Капфенберг. Останнім його клубом був першоліговий Альянс із Липової Долини, за який він минулого сезону провів 26 матчів і забив 3 голи.

Зоря проти "поганих хлопців": як португальський дует Пінту-Моурінью змінює Рому після Фонсеки