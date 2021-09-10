Зірковий посередник Жорже Мендеш затіяв нову агентську партію після вдалого підсумку трансферної кампанії для Кріштіану Роналду. Тепер у фокусі португальця нападник іспанської Барселони Ансу Фаті.

Послуги юніора запропонували Манчестер Сіті та низці інших європейських грандів, повідомляє El Nacional.

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Керманич "містян" Хосеп Гвардіола попросив спортдира Чікі Бегірістайна не вступати в запущений Мендешем сценарій. З одного боку, коуч Ман Сіті нібито не хоче шкодити рідній Барселоні. З іншого, "містян" можуть використати для інших цілей. Іспанські медіа впевнені, що всі маніпуляції навколо ймовірного відходу Фаті пов'язані з вибиванням Мендешем нового контракту для свого клієнта.

Нагадаємо, що минулого літа головний актив суперагента – Кріштіану Роналду – оформив несподіване повернення до Манчестер Юнайтед. Цей перехід, імовірно, спровокував саме Мендеш, спершу запропонувавши португальця Сіті.

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