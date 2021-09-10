Ветеран мадридського Реала Лука Модріч має шанси повернутись на Туманний Альбіон, але не в Тоттенхем, за який виступав раніше.

Манчестер Сіті вивчає можливість запрошення 36-річного хорвата вже цього літа, стверджує El Nacional.

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Хосеп Гвардіола нібито давно хоче бачити Луку у своєму проєкті, адже перебуває у пошуках "справжнього" півзахисника. До дій "містян" спонукає контракт Модріча з Реалом, який завершить дію у червні 2022-го. Відповідно, Сіті зможе підписати ветерана "вершкових" абсолютно безкоштовно.

Нагадаємо, Лука Модріч захищає кольори мадридців вже дев'ять років. У поточному сезоні хорват провів 1 матч за Реал і встиг асистувати.

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