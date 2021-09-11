Главные новости футбола 10 сентября: стартовал новый тур УПЛ, звезду Барселоны предложили Манчестер Сити
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 10 сентября.
Украина
Стартовал 7 тур Премьер-лиги. Александрия удержала минимальную победу в дерби с Ингульцом, поднявшись на вторую позицию в УПЛ. Роберто Де Дзерби озвучил свою главную задачу во главе Шахтера и назвал проблему в работе с "горняками".
Каковы шансы сборной Украины выйти на ЧМ-2022 – авторитетные аналитики сделали переоценку команды Александра Петракова. Роберто Карлос прибыл в Киев на открытие футбольной школы Реала.
Трансферы
Ансу Фати предложен Манчестер Сити – Гвардиола стал преградой в игре суперагента наследника Месси. Зато Пеп стремится пригласить в свою команду Модрича.
Металлист 1925 усилился воспитанником Динамо. Дмитрий Чигринский официально присоединился к новичку греческого первенства.
Другие новости
АПЛ решила проигнорировать бан ФИФА для латиноамериканцев, а также назвала лучшего игрока августа. Лионель Месси побил рекорд Пеле, оформив хет-трик за Аргентину, а затем разрыдался перед родными болельщиками с Кубком Америки.