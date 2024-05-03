"Джмелі" і 34-річний хавбек офіційно домовились, що не будуть продовжувати чинний контракт. Після завершення сезону Ройс отримає статус вільного агента.

Півфіналіст ЛЧ вмовляє лідера не завершувати кар'єру – у 35 років він видав серію розкішних матчів

Марко перебував у системі Дортмунда з 1995 по 2005 роки, але клуб не відразу розгледів у ньому талант. Півзахисник проявив себе в інших командах, щоб у 2012-му повернутися до рідної Борусії. Наразі у футболці "джмелів" Ройс провів 424 матчі (четвертий результат в історії), оформивши 168 голів (другий) та 128 асистів.

Ігрова роль ветерана у нинішньому сезоні дещо зменшилась, але він залишається лідером роздягальні та улюбленцем публіки. Борусія Д має чудовий шанс вийти у фінал ЛЧ. Дортмунд вдома переміг ПСЖ 1:0, а 7 травня зіграє матч-відповідь півфіналу на полі парижан.

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