Головна команда навіть після продовження нічийного синдрому вже з новим тренером цілком здатна посісти 2 місце та перейти у фазу стикових матчів, яка цього разу складається з двох стадій. Нагадуємо, що це все-таки це Україна вийшла з групи у відборі ЧС-2014 за схожих обставин, фінішним ривком обійшовши своїх конкурентів. Тоді, до слова, ми теж почали з нічиєї проти фаворита, а по ходу групового етапу змінився тренер. І також зіграли внічию з 5 командою групи, хоча є і різниця – вимучили принаймні одну перемогу над аутсайдером. Усе-таки все ще наша збірна дивом вийшла у плей-офф фінальної частини Євро-2020, коли вже всі її поховали, а вона тільки "обрала" собі ледь не єдиного суперника, якого могла пройти.

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І це все-таки Україна – одна з лише 10 збірних Європи, яка досі не програла жодного матчу. Так, від цього не дуже радісно, адже двічі зіграли з казахами, а 3 головні дуелі ще попереду. Та все ж з надією згадуємо, як били Фінляндію у попередньому відборі на Чемпіонат світу. Чи як успішно граємо проти балканців, коли нам дуже і дуже потрібен результат, а над головою висить Дамоклів меч. Македонія, Албанія, Сербія, Чорногорія – та навіть прокляття Словенії вдалося згодом подолати і вийти на Євро-2016. З Францією наші хлопці двічі скатали нічию у 1999-му, а 21 рік потому повторили. Чому б не провернути цей фокус з іншими?

Як ми і прогнозували, матчі з Францією нічого особливо не вирішили. Українці вибороли 1 бал, який аж ніяк не буде зайвим, але команда Дешама все ще дивиться згори вниз над нашою сутичкою. Спокійно перервана серія нічиїх вдома з Фінляндією дозволила відірватися на 7 очок від другого місця. Водночас боснійці, граючи в більшості, урвали лише 1 пункт у двох матчах з "ле бльо". Навряд чи фіни спроможуться на щось більше – аж ніяк не вірю в їхню перемогу над французами 16 листопада. У нас же 2 очки проти лідера групи – в активі. Тож тут маємо ініціативу. І боснійці, і фіни випереджають Україну лише за втраченими очками.

Та обом командам не вдалося сповна скористатися нашими останіми проблемами. "Пугачі" натужно перемогли вдома Казахстан, створивши в рази менше моментів (показник очікуваних голів гірший у понад 4 рази!), ніж команда Петракова з цією ж командою під час непростого виїзду. А ось боснійці практично відкрили нам шанс на нове переродження. Навіть якщо вони візьмуть Казахстан хоч б на виїзді, у них буде 6 очок. У той же день, 9 жовтня Україну чекає доленосний бій у Фінляндії. Якщо ми перемагаємо, після 6 туру найбільш реальним буде такий розклад: Україна набирає 8 очок, Боснія і Герцеговина – 6, у Фінляндії залишається 5. Не варто й думати про якусь там нічию в Гельсінкі. Досить!

У фінів теоретично були найменші шанси, але зараз на позицію аутсайдера в нашому тріо висунулися боснійці. Якщо збірна Петракова зможе обіграти головних суперників у всіх матчах, у неї буде 14 балів. Реалістично? Так. Але й дещо казково, зважаючи, що у групі D стільки матчів завершувалися нічийним підсумком. Якщо наберемо максимальні 9 очок у завершальних битвах, суомі не врятують навіть перемога над французами, боснійцями і казахами в решті поєдинків.

Після нічиєї у Страсбурзі могло б здатися, що найважче буде з боснійцями. Однак їх теж останнім часом лихоманить дай Боже. Команда Петева не перемагала 14 матчів поспіль (з 2019 року), вимучила товариську звитягу над Кувейтом і тут же подарувала нічию Казахстану. Боснійці не змогли забити у ворота таких далеко не топових збірних, як Коста-Ріка, Іран і Чорногорія. Оцінити силу "драконів" важко. Нічиї з французами і казахами на одному зборі – нікого не нагадує? Їхній можливий максимум тепер опустився до 15 очок. Це якщо українців обіграють. Двічі.

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Відтак, можемо констатувати найбільший позитив першого збору Петракова – доля України залишається в руках і ногах саме його команди. Здобули стратегічно важливу нічию з Францією, щоб не залежати від можливих сенсацій. Боснійці допомогли і максимально сприяють вірі у краще. Шокована ситуацією з Еріксеном Данія і Казахстан – єдині, кого фіни перемогли за 2021 рік (а це добрих 11 матчів). Та й у тих двобоях все було дуже тоненько (по 1:0).

Спортивні аналітики із Gracenote, які передбачили успіх України після фіаско на груповому етапі Євро-2020, трохи втратили віру в наших хлопців. На початку вересня вони давали 36% на те, що команда Петракова вийде у плей-офф кваліфікації. Зараз – 32%. Натомість шанси Фінляндії посісти друге місце зросли з 31% до 40%. Боснії і Герцеговині так і відводять лише 23%. Загалом у поїздку України на ЧС-2022 в Катар вірять уже менше (9%), ніж у вояж Фінляндії (13%), але це все ще більше, ніж у Боснії і Герцеговини (5%).

Насамкінець додамо, що у разі виходу до плей-офф Європейської кваліфікації наша збірна має шанси зустрітися з такими командами, які зараз посідають другі місця у своїх групах, як: Сербія, Швеція, Швейцарія, Чехія (за втраченими очками Уельс), Шотландія, Норвегія (Туреччина відстала недалеко), Вірменія (Румунія та Північна Македонія не втрачають надій) та Албанія (Польща й Угорщина зовсім поруч). Фаворити солідно зміцнили свої позицію, тож шансів потрапити на Німеччину, Нідерланди чи Іспанію стало відчутно менше!

Навряд чи тут криється абсолютно непрохідний опонент, хоча Швеція і Швейцарія, а також потенційно Австрія (за квотою з Ліги націй) виділяються. Але й двох перших ми останнім часом, хоч і з великими боями, перемагали. З останніми нам було дуже важко грати на Євро-2020. Хоча є всі підстави вважати футбол Петракова таким, що більше підходить під австрійців, ніж гра з акцентом на контроль від Шевченка, де ми були дуже вразливі під пресингом. Водночас з Росією, яка посідає друге місце у групі з Хорватією через додаткові показники, нас мали б розвести по різних парах. За оцінками Gracenote, найближчий матч проти Фінляндії вирішить для України якщо не все, то дуже багато.