На Туманному Альбіоні визначили найкращого гравця місяця в елітному дивізіоні. Ним став нападник лондонського Вест Хема Майкл Антоніо.

Бомбардир "молотків" отримав приз гравця серпня, повідомляє офіційний сайт АПЛ.

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Антоніо в останній місяць літа провів 3 матчі в Прем'єр-лізі, в яких забив 4 м'ячі та віддав 3 результативні передачі. За підсумками голосування він випередив латераля Челсі Маркоса Алонсо, свого одноклубника Саїда Бенраму, хавбека Тоттенхема Еріка Дайєра, півзахисника Евертона Демарая Грея і нападника МЮ Мейсона Грінвуда. Для Антоніо ця індивідуальна нагорода – друга в кар'єрі.

До слова, перед стартом 4-го туру АПЛ Вест Хем іде на 2-й позиції у дивізіоні, відстаючи від Тоттенхема на два пункти.

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