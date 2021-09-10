Програму туру відкривало аграрно-обласне дербі між Олександрією та Інгульцем на КСК "Ніка". Попередня зустріч команд на цьому стадіоні завершилась перемогою господарів з рахунком 4:3, а новий сезон вони почали, відібравши очки у грандів, тож сьогодні вболівальники могли очікувати на дуже цікавий поєдинок. Ажіотаж був таким, що на трибуни завітав не тільки президент олександрійців, а і Володимир Шаран.

Сергій Лавриненко привіз на "Ніку" основу, яка перед матчами збірних громила Маріуполь і била Львів, а от Юрій Гура здивував своїми кадровими рішеннями. Дискваліфікованого Бабогло в центрі оборони замінив Мельник, який вперше в сезоні вийшов на поле, хоча на цій позиції очікувалась поява досвідченого Дубри – Каспарс залишився у запасі. Там же несподівано опинилися Ковалець і Спінеллі.

Перший тайм дербі відверто розчарував. Швидкості залишалися невисокими, а моментів було дуже мало. Петровці мали всього дві нагоди відкрити рахунок – обидві сталися після закидань з глибини на хід Сіталу. На 10-й хвилині він отримав лонгбол, увірвався в штрафний і пробив у дальню дев'ятку (вийшло занадто високо), а на 20-й Артем не зміг дійти до воріт, програвши єдиноборство Бухалу. На цьому атакувальна робота гостей і обмежилась.

Олександрія теж мала два моменти, але вони були дуже серйозними. Так, на 30-й хвилині Одарюк головою замкнув подачу Третьякова на дальню стійку, пробивши метрів з шести – повз ворота! На 36-й же Мірошніченко увійшов на правий край карного майданчика, хитнув захисника й потужно вистрілив у дальній кут, однак Гальчук парирував. Крім того, в активі господарів можна згадати дальній удар Калюжного в площину (голкіпер спокійно спіймав м'яч) та кілька перспективних проривів до штрафного без гострого завершення.

Загалом же матч виглядав рівно й нудно. На перерву команди відправились за нулів на табло, а після неї на полі з'явився Ковалець – Кирило замінив Демченка. Одразу з відновленням гри підопічні Юрія Гури додали в активності, а найбільше виділявся Гринь. Вже на 47-й хвилині він пробив з правого кута карного майданчика, а на 53-й несподівано для всіх Сергій вирвався віч-на-віч з Гальчуком! Хавбеку допоміг Салем, який не зміг перехопити банальний лонгбол Калюжного. Гринь впевнено пробив повз кіпера – 1:0!

Всього за дві хвилини після забитого м'яча Мірошниченко виконав класний рейд правим флангом, заробивши стандарт у метрах 22-х від воріт. Бухал пробив з нього значно вище воріт, але перелом у матчі відчувався. Сергій Лавриненко спробував вирівняти гру подвійною заміною, кинувши у бій Козака та Коваленка, однак на 58-й хвилині господарі створили ще один небезпечний момент – Третьяков отримав пас п'яткою від Ковальця й вистрілив з лівого краю карного майданчика. Його удар накрили, але на добиванні у центрі штрафного опинився Одарюк. На щастя для гостей, Володимир теж влучив у захисника.

Тиск підопічних Юрія Гури ледь не вилився у пенальті на 67-й хвилині. Ковалець отримав проникну передачу в карний майданчик і грамотно прикрив м'яч ногою, а Коробенко влетів у Кирила в підкаті. Хавбек довго лежав на газоні разом з лікарями, але Анатолій Абдула так і не вказав на "позначку". VAR у матчі не було.

Після цього епізоду Інгулець прокинувся. Всього через п'ять хвилин після епізоду з Ковальцем петровці могли зрівняти рахунок внаслідок скидки від Сітала на 11 метрів та потужного удару Коваленка з розвороту – вийшло занадто високо! На 77-й же неоднозначний епізод з підозрою на пенальті стався біля воріт господарів: Плохотнюк увірвався на правий край штрафного й прокинув м'яч повз Білика за лічену мить від зіткнення з ним – в теорії, за це можна було б призначати "11-метровий". Втім, Анатолій Абдула свиснув фол проти голкіпера.

Олександрія могла закрити питання щодо переможця на 80-й хвилині зусиллями Ковальця, якому вдався шикарний кручений удар у дальній кут з правого краю штрафного, однак Гальчук парирував. Петровці відповіли серією подач та заблокованих ударів, але на 89-й хвилині господарі знову були близькими до взяття воріт – після неоковирного удару Цурікова з лівої половини карного майданчика Спінеллі міг підправити м'яч у сітку з кількох метрів. Втім, Клаудіо не дотягнувся до сфери.

Покарання за марнотратство ледь не прилетіло в компенсований час з кутового, на який пішов і Гальчук. Голкіпер не зміг пробити, а от Плохотнюк головою замкнув навіс – на жаль для гостей, точно в руки Білику. Зрештою, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Олександрії.

Внаслідок цієї звитяги підопічні Юрія Гури набрали 14 очок, піднявшись на другу позицію в турнірній таблиці. Інгулець же з 7 заліковими балами тримається на десятій сходинці.

Нове життя "українського Мессі": у свої 34 пробігає 13 км за матч, переписується з Мілевським і шкодує за Дніпром