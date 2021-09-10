Нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі не зміг стримати сліз після поєдинку кваліфікації до чемпіонату світу-2022 проти команди Болівії, в якому оформив хет-трик.

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Матч кваліфікації до ЧС-2022 проти Болівії (3:0) став першим поєдинком із вболівальниками на трибунах за тривалий період. Тож збірна Аргентини вирішила відсвяткувати недавній тріумф на Копа Амеріка-2021 разом із фанатами. Мессі оформив хет-трик із болівійцями, а під час спеціальної церемонії трибуни скандували його ім'я.

Нагадаємо, що цьогорічна перемога на Копа Амеріка стала для аргентинців першою з 1993-го. Для Ліонеля Мессі ж цей тріумф зі збірною перший після Олімпіади-2008.

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