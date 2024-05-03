Перша ліга 2023/24, 7-й тур

Вікторія – Карпати – 0:0

Львівські Карпати за чотири тури до фінішу сезону забезпечили собі одну з путівок до Прем’єр-ліги. У них залишилася одна незавершена справа – стати переможцем Першої ліги.

Після гри з Вікторією в 25 турі команда Мирона Маркевича зробила пів кроку до малих золотих медалей. Матч у Сумах кілька разів переривався через повітряну тривогу і завершився нульовою нічиєю.

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Матч не був багатим на гольові моменти, хоча, звичайно, Вікторії перемога була потрібніша. Після низки невдач у весняній частині змагань сумська команда здолала минулого туру Агробізнес (1:0), і зберігає шанси на підвищення в класі. Господарі частіше атакували, створили кілька моментів для взяття воріт після виконання стандартних положень, але забити не змогли.

Карпати, в свою чергу, добре оборонялися, намагалися швидко відповідати на атаки суперників. На гол, не награли, і можуть бути задоволеними набраним очком.

Карпати за три тури до фінішу з 61 очком посідають перше місце, Вікторія – 7-ма з 35 очками.

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