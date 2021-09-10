"У минулому сезоні Шахтар фінішував другим з відставанням від Динамо на 11 очок та не досягнув жодної з поставлених цілей. Тому я вважаю, що прийшов час для змін. Моїм глобальним завданням буде залишити після закінчення своєї роботи Шахтар сильнішим у порівнянні з тим, яким я його прийняв. І для того, щоб команда виросла в цілому, потрібно допомагати рости молодим гравцям, щоб вони удосконалювалися і стали справжніми футболістами.

Мудрик стане частиною експерименту Де Дзербі – наставник Шахтаря має особливі плани на українця

У команді багато талановитих виконавців. Єдина, якщо можна так висловитися, проблема, що на полі 11 чоловік, а не один, як, наприклад, у тенісі. Тому талант одного окремого гравця повинен співвідноситися з талантом партнера. Щоб створити команду, недостатньо зібрати разом велику кількість індивідуально сильних гравців.

Необхідно їх організувати, навчити говорити на одному футбольному мовою. Тільки так створюються великі команди. В іншому випадку це буде лише набір окремих висококласних футболістів, які не будуть цілісним колективом", – зазначив Де Дзербі у коментарі офіційному YouTube-каналу Шахтаря.

Зоря проти "поганих хлопців": як португальський дует Пінту-Моурінью змінює Рому після Фонсеки