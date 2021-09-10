Відбулись чергові матчі кваліфікації до Чемпіонату світу-2022 у Південній Америці. Читайте звіт про матчі на "Футбол 24".

Кваліфікація ЧС-2022, КОНМЕБОЛ, 10-й тур

Парагвай – Венесуела – 2:1

Голи: Ектор Мартінес, 7, Каку, 46 – Чансельйор, 90

Уругвай – Еквадор – 1:0

Гол: Перейро, 90+2

Колумбія – Чилі – 3:1

Голи: Борха, 19, (пен.), 20, Луїс Діас, 74 – Менесес, 56

Аргентина – Болівія – 3:0

Голи: Мессі, 14, 64, 88

Бразилія – Перу – 2:0

Голи: Рібейру, 15, Неймар, 40

Парагвай мінімально обіграв Венесуелу. Забити вдалось вже на старті поєдинку – Ектору Мартінесу вдався шикарний постріл з-за меж штрафного. А на початку другої половини Каку забив другий м'яч, замкнувши навіс Ромеро. Чансельйор відіграв один гол під завісу зустрічі, але Парагвай втримав перемогу.

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Уругвай вирвав перемогу над Еквадором. Здавалось, що попри невелику перевагу уругвайців за ударами, в матчі так і не буде голів, проте Гастон Перейро на другій компенсованій хвилині замкнув навіс Нандеса. А Колумбія впевнено здолала Чилі. На 4 хвилині арбітр скасував гол Кінтеро через офсайд одного з форвардів, але пізніше Борха оформив дубль за хвилину, спочатку реалізувавши пенальті, а потім скориставшись помилкою захисника. Менесес один м'яч відіграв, але Луїс Діас на 74 хвилині поставив крапку в зустрічі.

Аргентина не зазнала проблем у матчі з Болівією. Головним героєм став Мессі, який забив усі 3 голи. Спочатку Лео у звичному для себе стилі пробив у дев'ятку з-за меж штрафного, перед цим знущально обігравши захисника. У другому таймі Лео вдало зіграв, добивши у ворота свій же удар.

Крапку в зустрічі Мессі поставив на 88 хвилині, зреагувавши на сейв голкіпера. Варто зазначити, що Ліонель забив свій 79 гол за національну збірну, побивши досягнення Пеле (77 голів у складі національної збірної Бразилії) та став найкращим бомбардиром серед південноамериканських збірних.

Бразилія ж без проблем обіграла Перу. Тут головною дійовою особою став Неймар, який спочатку асистував Рібейру, а наприкінці першого тайму забив вже сам.

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