Україна, Перша ліга, 2-й етап, 7-й тур

Чемпіонська група

Агробізнес – Лівий берег – 0:2

Голи: Когут, 86, Співаков, 90+2 (п.)

Група вибування

МФК Металург – Металіст – 0:3

Голи: Дігтяр, 37, Рязанцев, 51, Луців, 90+2

Кремінь – Поділля – 1:1

Голи: Куць, 4 – Федоров, 30

Капітан збірної України прокоментував інтерес з боку Манчестер Юнайтед – у пріоритеті захисника інший клуб

У Чемпіонській групі Агробізнес вдома поступився Лівому берегу. Підопічні Олександра Чижевського чинили гідний опір киянам, однак наприкінці матчу не впильнували простріл у воротарський, який вдало замкнув Когут. А вже у доданий час гості заробили право на пенальті (за підкат на Астахові): Співаков з першої спроби не зумів пробити екс-голкіпера збірної Азербайджану Поповича, але був першим на добиванні. Лівий берег набрав 49 очок і йде у турнірній таблиці третім, Агробізнес з 34-ма пунктами передостанній.

У Групі вибування Металіст у гостях розбив МФК Металург. Головна зірка харків'ян Кирило Дігтяр, до якого проявляв інтерес навіть Манчестер Юнайтед, наприкінці першого тайму оформив "сухий лист", а по перерві Багачанський з Рязанцевим розірвали оборону запоріжців і закатали другий м'яч. Вже у доданий час Луців дальнім ударом пробив під дальню стійку. Перемога принесла Металісту 28 очок і підняла на четверту сходинку групи, Металург з 25-ма балами п'ятий.

Закінчували ігровий день Кремінь та Поділля. Куць вивів Кремінь вперед вже на 4-й хвилині, однак переможний результат тримався лише до 30-ї хвилини, коли у відповідь забив Федоров, зрівнявши рахунок. Кремінь майже немає шансів врятуватись від вильоту – відставання від рятівного 15-го місця становить 7 очок за 3 тури до кінця першості.