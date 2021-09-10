Роберто Карлос прибув до Києва на відкриття футбольної школи Реала
Колишній оборонець Реала та збірної Бразилії Роберто Карлос завітав на відкриття нової футбольної школи в столиці України.
Мадридський Реал в рамках співпраці з громадською організацією "Епіцентр – дітям" відкрив у Києві вже другу соціально-спортивну школу в Києві, повідомляє журналіст Роман Бебех у своєму Telegram-каналі.
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На відкриття прилетів і знаменитий бразилець Роберто Карлос, якого зустрів мер Києва Віталій Кличко. Колишній захисник нагадав і про майбутній поєдинок Шахтаря з Реалом. Роберто Карлос попросив очільника столиці України якомога краще підготуватись до візиту мадридського клубу.
Нагадаємо, лівий оборонець захищав кольори Реала з 1996 по 2007 роки. Також Роберто Карлос виступав за Анжи, Інтер, Фенербахче та Корінтіанс.
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