Іонікос у своєму Instagram повідомив про підписання Дмитра Чигринського на правах вільного агента.

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Контракт з українцем розрахований до літа 2022 року. Чигринський залишився без клубу минулого літа, коли завершилась його угода з АЕКом. Серед претендентів на Дмитра називалась польська Термаліка, яку очолює екс-партнер українця по Шахтарю Маріуш Лєвандовскі.

Нагадаємо, Чигринський виступав за АЕК з 2016 року, провів 126 матчів за грецьку команду, відзначився 5 голами та виграв титул чемпіона Греції 2017/18. До цього оборонець виступав за Дніпро, Шахтар, Барселону та запорізький Металург.

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