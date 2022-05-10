"Не виключено, що спаринг з Лехією – не остання гра нашого клубу в Польщі. Ваша країна так допомогла Україні, тому ми маємо план віддячити вам. Скажу прямо – ми хочемо грати матчі Ліги чемпіонів у Польщі! Це було б своєрідною нашою подякою. Шкода, що жоден клуб з Польщі не грає у Лізі чемпіонів, але якби ми змогли "привезти" цей турнір туди, то я був би радий.

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Повторюю: Польща поводиться чудово з першого дня вторгнення. Ви прийняли понад 2 мільйони українців, переважно жінок та дітей, які дуже потребували допомоги. Це щось безцінне, що ви їм дали. Я можу тільки сказати "дякую" багато разів.

Я думаю, що Варшава була б дуже гарним місцем. Стадіон? Ми перевіряємо різні можливості. Йдеться про наявність приміщень тощо. Але найголовніше, що й тут поляки дуже допомагають. Будь-хто, хто може допомогти у цьому питанні, намагається це зробити. Ми розмовляли, зокрема, з президентом Легії. Дуже хороша людина. Справа перебуває на розгляді. Але я хотів би, щоб ми грали в Польщі", – заявив Срна в інтерв'ю SportoweFakty.

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