"Манчестер Сіті може підтвердити, що ми досягли принципової домовленості з дортмундською Борусією про перехід нападника Ерлінга Холанда до клубу 1 липня 2022 року", – йдеться у повідомленні на офіційному сайті "містян".

Хаві пояснив, чому Барселона програла Манчестер Сіті боротьбу за Холанда

Жодні деталі трансферу Манчестер Сіті не повідомив. Однак раніше ЗМІ та інсайдери розсекретили, що Холанд підпише контракт на 5 сезонів. Борусія отримає за 21-річного норвежця близько 60 млн євро. Саме така сума відступних прописана у контракті футболіста з дортмундським клубом.

До слова, Манчестер Сіті стане п'ятим клубом в кар'єрі Холанда, який виступав за норвезькі Брюне та Мольде, австрійський Зальцбург та Борусію. В Дортмунд Ерлінг перебрався взимку 2020 року. Відтоді форвард зіграв за "джмелів" 88 матчів, забивши 85 голів.

"Мов скалка в дупі": кому довірився Кріш і хто розлютив Гвардіолу – 5 наймогутніших агентських імперій