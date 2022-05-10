Не минуло й години, як Манчестер Сіті підтвердив, що Ерлінг Холанд влітку стане гравцем команди, а дортмундська Борусія вже презентувала заміну норвежцю – сенсацію цьогорічного розіграшу ЛЧ Каріма Адейємі. Прес-служба "джмелів" підготувала оригінальне представлення у соцмережах.

Манчестер Сіті офіційно оголосив про трансфер Холанда

Нападник австрійського Зальцбурга вже пройшов медобстеження і підписав контракт з дортмундцями. Угода з Адейємі розрахована до червня 2027 року, повідомляє офіційний сайт Борусії.

"У дитинстві я був зачарований динамічним футболом Борусії. Ось чому мені швидко стало зрозуміло, що я хотів би перейти в цю команду. Я свідомо підписав контракт на довгострокову перспективу, тому що я переконаний – з такою чудовою командою Дортмунд буде вигравати титули", – сказав Адейємі.

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