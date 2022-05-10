"Чи схожий стиль гри Борусії на Шотландію і Уельс? Вони грають за схемою 3-5-2 з переходом на 3-4-3, як і Шотландія. Було б добре, якби наші легіонери теж були. Це дуже важлива гра для нас, хлопці це розуміють. Розказуємо, як грати. Суперник – дуже хороший.

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Прочитав, що в Ірландії виділять дві тисячі безкоштовних місць для українців на Лігу націй. Це дуже добре. Розумієте, в нас люди поїхали, по суті, з пакетами, нічого нема. Добре, що хоч прийдуть, повболівають за свою країну. Ми дуже вдячні Борусії, керівництву клубу, тренерському штабу, футболістам, що вони погодилися зіграти з нами і допомогти.

В якій формі перебувають гравці Динамо і Шахтаря, які грали лише товариські матчі? Не буду казати, як я оцінюю. Мені дуже подобається, що хлопці віддаються на тренуваннях. Ніхто нічого не скиглить, не говорить. Хто в якій формі? Все йде нормально, скажу так. Все нормально.

Чи вдалося поспілкуватися з українськими вболівальниками? Коли ми приїхали, нас дуже добре зустріли. Я вже досвідчений чоловік, бачу, що всі до нас добре ставляться, вітаються, бажають добра. Скажу так, ніколи не думав, що буду сидіти в Німеччині, німці мені бажатимуть всього найкращого, щастя, добра, а мої "брати" будуть нас вбивати. Оцього я не думав.

Чи підтримую зв'язок з легіонерами? Тільки вчора розмовляв з Ярмоленком. Трохи поговорили, посміялися. Інколи треба і сміятися, бо може дах зірвати. Він їде 23 числа в збірну. Каже: "Вихідних не треба, зразу їду. З Миколенком". Сьогодні Зінченку подзвоню ще. Я зі всіма розмовляю постійно. Багато теж не треба, бо набридну. Приїдуть, скажуть: "Васильовичу, не скучив". Головне, щоб обійшлося без травм. 12 числа вишлемо виклики всім легіонерам.

Як розряджаю атмосферу в команді? Ви знаєте, як нормальні люди, не спортсмени, розряджають цю обстановку? Всі розуміють. Нам так не можна. Ми її знімемо, дай боже, 14 числа в Польщі. В Лодзі. Розумієте? Як ви знімаєте усі стрес? Ми так не можемо. Чотирнадцятого червня в Лодзі знімемо стрес. За все. І за те, і за перемогу наших хлопців.

Чи будуть викликані гравці з Угорщини – Петряк, Макаренко, Шабанов? Ні, їх не буде, кажу зразу, ніякої інтриги немає. Ротація? Ніяких норм щодо замін немає, всі гратимуть. Є 17 польових, Циганков і Гуцуляк не зіграють. Гуцуляк поїде додому, в нього травма, десь на два тижні випав. Віктора Корнієнка я викликав, але він отримав травму і не приїхав. Сергій Кривцов вже півроку не грає, тільки почав відновлення.

Дванадцятого числа я викличу останніх легіонерів. Лунін? Хай буде інтрига. Вчора з ним розмовляв. Зараз у нього жінка народжує. Хлопчик буде. У Сергія Сидорчука хлопчик народився, у Едіка Соболя хлопчик, зараз – у Луніна. Ще мама мені казала, що в рік війни переважно хлопці народжуються", – підсумував Петраков.

Матч Борусія Менхенгладбах – Україна стартує 11 травня о 21:45 за київським часом. Це перший товариський поєдинок "синьо-жовтих" після старту підготовчого збору до матчу плей-офф кваліфікації ЧС-2022 проти Шотландії.

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