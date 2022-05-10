Воротар Хайдука та збірної України U-17 Давид Фесюк може незабаром змінити клубну прописку. Він опинився на радарах клубів з Німеччини та Італії.

Як стало відомо Футбол 24, Кельн зацікавлений у послугах 17-річного кіпера. "Цапи" вже скерували офіційний запит у Хайдук. Вони хочуть підсилити позицію воротаря у юнацькому колективі наступного сезону, бо Йонас Урбіх буде пробуватися у першій команді.

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Скаути Кельна звернули увагу на українця під час еліт-раунду Євро U-17. Фесюк у цьому турнірі провів тільки один матч проти Італії, де пропустив три голи, але не раз рятував свою команду.

Також за Давидом спостерігає Баварія та один клуб з Італії. Мюнхенці формують команду для Юнацької Ліги УЄФА наступного сезону та хочуть підписати ще одного воротаря. Українець – у шорт-листі потенційних новачків.

Нагадаємо, Фесюк лише минулого літа перебрався у Спліт, хоча мав реальний шанс опинитися в структурі Реала – завадили правила ФІФА. Наразі 17-річний українець грав лише за юнацькі команди Хайдука.

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