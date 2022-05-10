Стівен Джеррард міг остаточно позбавити рідний клуб шансів на титул. Осічка з невмотивованою Астон Віллою фактично ставила хрест на мріях Ліверпуля про чемпіонство. Попри це, Юрген Клопп тримав у думках суботній фінал Кубка Англії проти Челсі, виставивши на Вілла Парк не зовсім основний склад. Мохамед Салах залишився в запасі, там же опинилися і Тьяго з Хендерсоном. Взагалі не потрапив у заявку Робертсон, якого замінив Цімікас. У старті Астон Вілли вийшов Філіппе Коутінью, який свого часу захищав кольори Ліверпуля.

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Перший момент за Віллою – Аліссон відбив потужний удар Воткінса, проте атака другим темпом стала гольовою. Дінь навісив на Дугласа Луїса, його удар відбив Аліссон, але той-таки Луїс був першим на добиванні та розстріляв сітку воріт. 1:0 вже на 4-й хвилині.

Ліверпуль не без везіння блискавично відігрався. Трент подав зі штрафного, Жота у стрибку переадресував м'яч на ван Дейка. Вірджил пробив повз Мартінеса, а Матіп заштовхав м'яч у ворота. Дуже активно розпочали команди, без жодної розвідки.

Після такого насиченого старту суперники взяли паузу. Лише на 19-й хвилині виник черговий момент. Мане перестрибнув Мінгса і ледь не влучив у дев'ятку! Пощастило господарям. І тут же ледь не привіз Аліссон, який віддавав на Фабінью, але Воткінс перехопив. На щастя для кіпера, він таки зумів відібрати м'яч. Ще один момент у Вілли – Аліссон не встиг зіграти на виході, його випередив Інгз, але пробив вище!

Фабінью сів на газон, отримавши пошкодження у боротьбі з Коутінью. Замість бразильця вийшов Хендерсон. Підопічні Джеррарда продовжили атакувати – Коутінью здалеку трохи не влучив. Надто багато простих помилок у Ліверпуля в перші 30 хвилин. Апогеєм став момент Кейта, який після прострілу Трента не влучив по м'ячу, перебуваючи у метрах семи від воріт. Було помітно, що Ліверпулю бракує свіжості, навіть попри ротацію від Клоппа. Зрештою, 1:1 і травма Фабінью – підсумок першого тайму.

Друга половина розпочалася з небезпечного удару Трента зі штрафного. Поруч з дев'яткою. Коутінью на швидкості пройшов ван Дейка, але наступив на м'яч і впав у штрафному. З гри у команди Клоппа і далі мало що виходило, тому тренер кинув у бій Алькантару. І практично тут же це дало результат – іспанець виборов м'яч, Діас навісив на Мане, а той головою вивів гостей вперед. На 65-й хвилині Ліверпуль повів у рахунку.

Черговий провал в обороні "червоних". Інгз вибіг віч-на-віч з Аліссоном, проте далеко відпустив м'яч і програв дуель кіперу. На останні 20 хвилин Клопп випустив Мохамеда Салаха, який продовжує втримувати звання найкращого бомбаридра АПЛ (22 голи). Тут же міг бути і 23-й, але єгиптянин не зумів пробити. "Віллани" відповіли ударом Інгза з гострого кута – Аліссон врятував. Буквально за хвилину в аналогічній ситуації Денні таки забив, але зробив це з офсайду. Це був останній момент у матчі. Доволі непростому для віце-лідера АПЛ.

1:2 – вольова перемога Ліверпуля, який набрав 86 очок і наздогнав Ман Сіті. Втім, команда Гвардіоли, яка 11 травня зіграє з Вулверхемптоном, все одно лідирує, адже має кращу різницю м'ячів. Астон Вілла посідає 11 місце – 43 пункти.

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