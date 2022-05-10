Ще один європейський клуб погодився зіграти з підопічними Олександра Петракова.

Українська асоціація футболу на своєму офіційному сайті оголосила про досягнення домовленості з хорватської Рієкою.

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Матч на 8-тисячному стадіоні Руєвіца відбудеться 18 травня, початок о 19:00 за київським часом. Вартість квитків на гру в Хорватії — від 20-ти до 70 кун (приблизно від 2,5 до 10 євро). Суперники домовились, що всі зібрані кошти будуть передані глобальній платформі підтримки України United24, мета якої — об’єднати людей з усього світу в їхньому бажанні допомогти нашій країні.

Додамо, що Рієка йде четвертою у поточному розіграші чемпіонату Хорватії, а в Кубку дійшла до фіналу, де зіграє проти Хайдука.

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