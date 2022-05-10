Наставник Шахтаря Роберто Де Дзербі наближається до повернення на батьківщину.

Шанси, що 42-річний італієць влітку покине донецький клуб, досить високі. Все через футбольну невизначеність на фоні повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Наразі невідомо, що чекає на український чемпіонат наступного сезону.

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Нещодавно з'явились чутки, що Де Дзербі вирішив поїхати працювати на батьківщину. У його послугах нібито зацікавлений Наполі. Підлив масла у вогонь майбутнього Роберто колишній форвард збірної Італії Франческо Граціані.

"Мій дуже добрий друг, серйозна і надійна людина, яка добре знає Де Дзербі, сказав, що він обов'язково тренуватиме в Італії наступного сезону", – цитує ексгравця SassuoloNews.net.

Нагадаємо, алленаторе очолив Шахтар минулого літа і завоював з ним Суперкубок України. Також "гірники" стали чемпіонами достроково завершеного сезону УПЛ, але медалі не отримають.

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