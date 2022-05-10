Головний тренер Евертона Френк Лемпард розраховує на Віталія Миколенка у перенесеному поєдинку 30-го туру АПЛ проти Уотфорда.

У поєдинку проти Лестера оборонець збірної України відзначився першим голом в Англії, але по перерві попросив заміну через дискомфорт у м'язах. Відтак, були побоювання щодо участі Віталія у прийдешньому матчі проти Уотфорда.

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Френк Лемпард заспокоїв прихильників "ірисок", сказавши, що українець зможе вийти на поле завтра, 11 травня. "З Миколенком все гаразд. У нього були лише судоми", – коротко резюмував стан Віталія тренер на передматчевій пресконференції.

Зауважимо, 22-річний українець загалом награв за Евертон 13 матчів в АПЛ та Кубку Англії й відзначився одним голом. Зараз підопічні Лемпарда борються за збереження прописки в еліті.

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