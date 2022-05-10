Головний турнір Європи зазнає змін з сезону-2024/25. УЄФА прислухався до претензій і реформував свої ідеї.

Основна сітка Ліги чемпіонів буде розіграна за "швейцарською системою", як і було оголошено раніше. Поділу на групи більше не буде. На цьому етапі команди мали провести по 10 матчів, однак тепер УЄФА вирішив скоротити дистанцію до 8 матчів проти різних суперників (4 виїзних, 4 домашніх), повідомляє офіційний сайт організації.

Формат Ліги чемпіонів може зазнати серйозних змін – клуби хочуть скоротити вирішальні стадії

Кількість учасників зросте з 32 до 36. Додаткові місця будуть розподілені наступним чином:

– одне місце отримає команда, яка посяде третє місце у п'ятій за рейтингом асоціації;

– на одну путівку більше отримають учасники "чемпіонської кваліфікації";

– ще два місця отримають команди з тих асоціацій, які наберуть найбільший коефіцієнт у минулому сезоні (наприклад, якби реформа набула чинності з наступного сезону, то додаткові путівки отримали б п'ята команда АПЛ і друга команда Нідерландів).

Тобто УЄФА після масованої критики відмовився від прямих путівок грандам, які провалили сезон, але мають високий "історичний коефіцієнт".

8 найкращих команд основної стадії вийдуть у плей-офф, а команди з 9 по 24 місця зіграють додаткові матчі за потрапляння в 1/8 фіналу.

Схожим чином зміниться формат і в інших єврокубках – Лізі Європи (8 матчів на основному етапі) та Лізі конференцій (6 матчів). У основній сітці цих турнірів теж буде по 36 команд.

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