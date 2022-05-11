Барселона основні завдання на сезон вже виконала – команда забезпечила собі місце в Лізі чемпіонів у наступному сезоні. Залишилось тільки фінішувати на другій позиції, а також видати нормальний домашній матч. Після трьох поспіль поразок на Камп Ноу підопічні Хаві переграли Мальорку, але та перемога виявилась досить нервовою й цілком могла завершитись осічкою. Саме тому в домашці проти Сельті "блаугранас" повинні були влаштувати розгром.

Господарі розпочали поєдинок дуже активно, однак вже на 11-й хвилині каталонці мали пропускати гол – це Гальярдо замкнув простріл від Аспаса ударом з лінії воротарського. На щастя для Барси, Тьяго запустив м'яч у небо, а лайнсмен помітив офсайд. Ще за три хвилини Аспас перехопив невдалий пас Араухо на тер Штегена й вишов віч-на-віч, але Рональд встиг вибити м'яч з-під його ніг. Щоправда, він заодно і нападника збив. Рефері в цьому епізоді фолу не побачив, та і Аспас нічого не випрошував. Трохи згодом у штрафному падав Серві, адже його притримав Алвес – рефері пробачив каталонців і тут.

Після ударної 15-хвилинки галісійці збавили оберти, а Барселона перехопила ініціативу й почала розкатувати м'яч на чужій половині. Деякий час на полі все було спокійно, але клас "блаугранас" дався взнаки на 30-й хвилині. Саме тоді господарі відкрили рахунок: Дембеле прорвався правим флангом повз двох захисників і прострілив з праовго краю карного майданчика – Депай же замкнув пострілом низом по центру. 1:0!

Гості тут же прокинулись, змарнувавши дві шикарні нагоди зрівняти рахунок. Так, вже на 32-й хвилині Серві втік від Алвеса й покотив вздовж лінії воротарського під замикання Аспасу, а Ерік Гарсія при спробі вибити м'яч ледь не зрізав його у власні ворота! На 36-й же Деніс Суарес отримав передачу від Гальяродо й пробив з лінії півкола у правий нижній кут – тер Штеген кінчиками пальців парирував!

Покарання за марнотратство прилетіло дуже швидко. На 41-й хвилині Депай прорвався лівим флангом і прострілив у центр штрафного, Нелсон Араухо нормально вибити м'яч не зміг, а Обамеянг потужним ударом з відскоком від газону замкнув – 2:0! Саме з цим рахунком команди й відправились відпочивати.

У роздягальні обидва тренери провели заміни. Хаві зняв з гри інертного Торреса, випустивши Пуча, а Едуардо Коудет замість Васкеса кинув у бій Мурільйо.

Початок другого тайму виявився ураганним. Вже за дві хвилини після відновлення гри Барселона, здавалося б, поховала інтригу – Дембеле виконав черговий слалом до кута карного майданчика й викотив пас на Обамеянга, а той метрів з 20-ти поцілив у лівий нижній. 3:0! Втім, Сельта миттєво повернулася: на 50-й хвилині Гальярдо перехопив невдалий пас тер Штегена на Роналда Араухо й одразу віддав передачу в центр штрафного, а Яго Аспас розстріляв ворота з близької відстані – 3:1!

На 52-й Браїс Мендес цілком міг забити другий гол, бахнувши з меж півкола, однак м'яч пройшов над поперечкою. Барса миттєво відповіла проривом Дембеле на край штрафного з розрізним пасом на лінію воротарського – втім, Депай і Обамеянг проскочили повз м'яч. Словом, на полі було весело (принаймні, фанатам із Віго). На жаль, досить швидко обом командам стало не до шоу.

Сельті стало погано на 58-й хвилині, коли свіжий Мурільйо отримав пряму червону картку за фол останньої надії проти Депая. Мемфіс міг покарати ще сильніше, класно, виконав штрафний, але він трішечки не докрутив у "дев'ятку".

На 61-й же хвилині занервували каталонці: Араухо на 62-й хвилинія зіткнувся головами із Гаві, побіг назад у оборону й несподівано впав на газон, втративши свідомість – Аспас першим почав його рятувати, а згодом на поле виїхали електрокар та швидка. Схоже, що Роналд прийшов до тями, але на ноги його не підіймали, відправивши уругвайця з поля одразу в лікарню.

Хаві замінив Араухо на Лангле. На якості оборони це ніяк не позначилось – вже на 69-й хвилині Сельта могла забити другий гол внаслдіок вривання Аспаса у штрафний. Яго зібрав на собі двох захисників і віддав передачу вправо на вільного Мендеса, однак той замість пострілу метрів з шести віддав пас назад. У підсумку, почалася затяжна перепасовка із заблокованим ударом.

Сельта після цього провела ще кілька хороших атак через лівий фланг, користуючись високою позицію Алвеса, однак момент Браїса Мендеса став останнім для галісійців. Барса ж намагалася закрити гру четвертим голом – і на 77-й хвилині це вдалося зробити внаслідок нового прориву Дембеле. Усман викотив м'яч на 11 метрів, а Пуч, розвернувшись, бахнув під поперечку. Бути б 4:1, якби VAR не помітив офсайд.

На 88-й хвилині Дембеле повторив свій трюк з проходом на край штрафного та передачею на 11 метрів. Тепер її замикав свіжий Фаті, але замість удару Ансу виконав щось неоковирне. Цей момент, попри 11 компенсованих хвилин, став останнім у зустрічі. Фінальний свисток зафіксував перемогу "блаугранас".

Барселона набрала 72 очки й відірвалась від Севільї (третьї команди Ла Ліги) на 7 очок, однак анадалусійці свій матч ще не зіграли. Сельта ж, маючи 43 пункти в активі, залишилась одинадцятою.